Enflasyon sonrası Merkez Bankası için faiz tahmini

Temmuz 2025'ten itibaren 650 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'e düşürdü. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler TCMB'nin Ocak ayında yapacağı yılın ilk Para Politikası Kurulu'na çevrildi.

TCMB'NİN YILIN İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ocak tarihinde yapılacak. PPK, Mayıs ve Kasım ayları hariç 2026 yılında toplamda 8 kez toplanacak.

ING'DEN FAİZ BEKLENTİSİ

Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından Hollanda merkezli bankacılık devi ING faiz beklentisini açıkladı. ING Global tarafından yayımlanan Türkiye raporunda Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına yönelik olası senaryolara dikkat çekildi. Türk Lirası'nda kademeli reel değer artışının devam etmesi bekleyen ING, asgari ücret artışının enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan arasında olacağı belirterek, yıllık TÜFE'nin yüzde 22 civarında olacağını belirtiyor.

TCMB'den bu ay 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleyen ING'nin raporunda, "Ancak, bankanın süregelen enflasyon risklerini de dikkate alarak 100 baz puanla daha ihtiyatlı bir faiz indirimi kararı alması da mümkün" ifadeleri kullanıldı.