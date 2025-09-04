Enflasyona kuraklık etkisi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda yüzde 2.04, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Açıklanan rakamlarla enflasyonda son 45 ayın en düşük seviyesi görüldü. Üretici enflasyonu aynı dönemde aylık bazda yüzde 2.48'e çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 32.52 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 33 seviyesine geriledi.En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33.28 artış, ulaştırmada yüzde 24.86 artış ve konutta yüzde 53.27 artış olarak gerçekleşti. Bu üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.02 artış, ulaştırmada yüzde 1.55 artış ve konutta yüzde 2.66 artış olarak gerçekleşti. Bu artışlar, genel enflasyona sırasıyla yüzde 0.72, yüzde 0.46 ve yüzde 0.24 katkı yaptı. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0.71 azalış gerçekleşti.Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlendi. Hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16.32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8.14 ile un ve diğer tahıllar izledi. Üretici fiyat endeksinde ağustos ayında hızlanma görüldü. Aylık üretici enflasyonu ağustosta yüzde 2.48'e çıktı. Temmuz ayında üretici enflasyonu yüzde 1.73 seviyesindeydi. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 24.19'dan 25.16'ya yükseldi.Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylülde ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 39.62 artış gösterebilecek.Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yabancı bankalar art arda raporlar yayınlamaya başladı. Merkez Bankası'nın 11 Eylül'deki Para Politika Kurulu toplantısında faiz indirim beklentilerini 300 baz puandan 200'e çektiklerini açıkladılar.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun 15 aydır kesintisiz gerileyerek yüzde 32.95'e indiğini belirtti. Yılmaz, "Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatları önemli paya sahiptir. Aylık enflasyonun yaklaşık üçte biri bu alandan kaynaklanmıştır. Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir" açıklaması yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirtirken, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşe dikkat çekti. Hizmet enflasyonunun 2022 yılı nisan ayından beri en düşük seviyeye gerilediğinin de altını çizen Bakan Şimşek, fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Şimşek, "Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0.7 puan oldu" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonun 15 aydır kesintisiz şekilde gerileyerek, ağustos ayında son 45 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 32.95'e indiğini söyledi. Önümüzdeki aylarda enflasyonda ve finansman şartlarında tablonun daha iyiye gideceğini aktaran Bolat, üretim, ihracat, istihdam, cari işlemler hesabı ve güven endekslerinin olumlu gelişmeler gösterdiğini aktardı. Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen enflasyondaki gerileme, kararlılıkla sürdürülen dezenflasyon sürecinin bir sonucudur" diye konuştu.