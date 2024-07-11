Enflasyonda düşüş dönemi başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, gri listeden çıkışın ardından, yabancı yatırımcılarla kurulan ilk temasta önemli mesajlar verdi. JP Morgan tarafından İstanbul'da düzenlenen yabancı yatırımcı toplantısında 100 kadar katılımcı iştirak ederken, Ağustos 2023'teki toplantıda 50 yatırımcı yer almıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra, başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın da sunum yaptığı toplantıda, enflasyonla mücadele ve para politikası ile ilgili sorulara yanıt verildi.Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ifade eden Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa işaret etti.Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi. Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi. Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi. Finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini ifade eden Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkat çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı. TL mevduatın payının yılsonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3.8 puan azalarak yüzde 71.6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın sunumunda, reel sektörün geçmiş döneme göre daha az borcu olduğuna dikkat çekildi. TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın sunumunda da çıktı açığının hâlâ enflasyonist olsa da ikinci çeyrekte daralmasının beklendiği vurgulandı.