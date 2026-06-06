Enflasyonda yavaşlama sinyali

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1.71, yıllık yüzde 32.61 olduğunu açıkladı. Aylık enflasyon piyasa beklentisi olan yüzde 1.60'ın hafif üzerinde gerçekleşirken, nisan ayındaki yüzde 4.18'lik artışa kıyasla belirgin bir yavaşlama kaydedildi. Yıllık enflasyona en fazla katkıyı yüksek ağırlığa sahip harcama grupları verdi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 34.86, ulaştırmada yüzde 34.29 ve konutta yüzde 45.59 olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı sırasıyla 8.60, 5.63 ve 6.07 puan oldu. Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0.48 oranında düşüş yaşandı. Ulaştırma fiyatları yüzde 2.03, konut grubu ise yüzde 2.28 yükseldi. Gıda fiyatlarındaki gerileme aylık enflasyonu aşağı yönlü destekledi. Bu grubun aylık enflasyona katkısı eksi 0.12 puan oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 28.93

Mayıs ayında yurt içi üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14.04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26.96 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ HAVADA

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 15.65 fiyat artışı görülen havayolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 22.21 azalışla meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünler oldu. En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 14.88, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 14.29, diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) yüzde 13.97, kadın ve kız çocuk giysileri yüzde 13.05, yağlar yüzde 9.53, tuz, çeşniler ve soslar yüzde 8.66 oldu. En çok ucuzlayan ürünler yeşil baklagil sebzeleri olarak gerçekleşti.



Dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz

Cevdet Yılmaz/Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0.5 düştü. Mayıs enflasyonunda görülen hızlı gerileme, önceki ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmediğini ve geçici unsurlarla sınırlı kaldığını gösterdi. Bu görünüm fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.

Hizmetler enflasyonu 10.1 puan iyileşti

Mehmet Şimşek/ Hazine ve Maliye Bakanı: Olumlu seyreden hava koşullarının desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0.5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonu geçen senenin aynı dönemine göre 10.1 puan iyileşerek yüzde 41.1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkiyi sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı için çalışıyoruz.