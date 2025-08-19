Enflasyonla mücadelede etkin rol oynadık

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) 2025 yılının ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 2024'ün ilk yarısında 133 milyar lira olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetti. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şirketin büyüme trendinin devam ettirdiğini söyledi. Tarım Kredi'nin üreticiden nihai tüketiciye uzanan üretim, ticaret ve hizmet zincirinin her kademesini bünyesinde barındıran yegane kuruluş olduğunu vurgulayan Aydın, şirketin 800 bini aşkın ortağıyla tarımsal sanayinin lideri konumunda olduğunu bildirdi. Aydın, Tarım Kredi'nin çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kendi sanayi tesislerinde üretirken, üretilen tarımsal ürünleri işleyerek tüketicilere ulaştırdığını ifade etti.

4.500 MARKET

Şirketin 1.611 kooperatif, 6'sı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 18 şirket, 52 üretim tesisi ve binlerce depoyla çalıştığına dikkati çeken Aydın, marketçilik faaliyetleri kapsamında 4 bin 500 satış noktasıyla nihai tüketiciye ulaştıklarını aktardı. Tarım Kredi'nin yıllardır süregelen büyüme trendini devam ettirdiğinin altını çizen Aydın, "Tarım Kredi Grubu, 2024'ün ilk yarısında 133 milyar lira olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre likit değerlerini koruyan ve disipline ettiği stok politikasını kararlılıkla sürdüren grubumuz 118 milyar lira dönen varlık büyüklüğüne sahiptir" ifadelerini kullandı.

25 MİLYARLIK YATIRIM

Aydın, şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, 3 yıl önce 40 milyar lira olarak planlanan yatırımlarının 25 milyar liralık kısmını tamamladıklarını bildirdi. Geçen yıl 6.8 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirten Aydın, "Grubumuz, bu yılın ilk yarısında 2.4 milyar lira gerçekleşen yatırımlarıyla projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür" ifadesini kullandı. Aydın, şirketin bir önceki dönem 54 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğünü 74 milyar liraya taşıyarak yüzde 37 büyüdüğünü, marketçilik faaliyetleriyle enflasyonla mücadelede etkin rol aldıklarını kaydetti.

5.5 MİLYAR TL'LİK NET KARA ULAŞTI

ŞİRKETİN aynı dönemde brüt kârlılığını yüzde 17'den 23'e, faaliyet kârlılığını yüzde 1'den 5'e, net kârlılığını ise yüzde 2'den 6'ya çıkararak bir önceki dönem 1.7 milyar lira olan konsolide net kârını 5.5 milyar liraya ulaştırdığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti: "Gerek tarımsal girdilerin üretim ve tedarikinde gerekse üretilen ürünlerin işlenme ve tüketiciye ulaştırılmasında grubumuzu çok daha ileri taşıyacağız. Bu kapsamda 2025'in ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 2.4 milyar liralık yatırımların yanında elde ettiğimiz aktif büyüklüğümüzdeki yüzde 35'lik büyüme ve 5.5 milyar liralık kâr, hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır."