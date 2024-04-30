Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini belirterek, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracağız" dedi. TCMB'nin 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Geçen yılın haziran ayında, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için güçlü parasal sıkılaştırma sürecini başlattıklarına dikkati çeken Karahan, martta aylık enflasyonun ana eğiliminin, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülerinden yüksek çıktığını söyledi.Geçen yıl hazirandan beri uyguladıkları parasal sıkılaştırmanın, talep koşullarına da yansıdığına işaret eden Karahan, "Geçen yılın ikinci yarısında dış finansmanda belirgin iyileşme, rezervlerde artış, cari dengede iyileşme, Türk lirası mevduat payında yükselme ve Türk lirası varlıklara talepte güçlenme görülmüştür. Tüm bu gelişmeler Türk lirasında istikrarlı seyre ve para politikasının etkinliğine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Para politikaların etkin iletişimi ve diğer paydaşlarla eşgüdümünün de büyük önem taşıdığını belirten Karahan, "Bu çerçevede fiyat istikrarını sağlama temel amacımız doğrultusunda aldığımız politika kararlarını tüm paydaşlara anlatmak ve etkin bir beklenti yönetimi sağlamak üzere yalın, şeffaf ve çift yönlü bir iletişim politikası yürüttük" diye konuştu.