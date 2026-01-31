Enflasyonu doğrudan etkiliyor! Merkez Bankası’ndan ’yönetilen fiyat’ vurgulu video

Videoda, piyasada fiyatların genel olarak arz ve talep koşullarına göre belirlendiği, ancak bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiği ifade edildi. Elektrik ve doğal gaz tarifeleri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, metro ve otobüs biletleri ile şebeke suyu fiyatları bu kapsama örnek olarak gösterildi.

Söz konusu kalemlerin "yönetilen/yönlendirilen fiyatlar" olarak adlandırıldığı belirtilen videoda, bu ayrımın önemine dikkat çekilerek, "Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, enflasyonu doğrudan etkiliyor" değerlendirmesine yer verildi.