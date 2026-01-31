Enflasyonu doğrudan etkiliyor! Merkez Bankası’ndan ’yönetilen fiyat’ vurgulu video

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Yönetilen/Yönlendirilen Fiyatlar Nedir?" başlıklı yeni bir video yayımladı.
Videoda, piyasada fiyatların genel olarak arz ve talep koşullarına göre belirlendiği, ancak bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının doğrudan kamu kurumlarının kararları veya vergi düzenlemeleriyle şekillendiği ifade edildi. Elektrik ve doğal gaz tarifeleri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, metro ve otobüs biletleri ile şebeke suyu fiyatları bu kapsama örnek olarak gösterildi.
Söz konusu kalemlerin "yönetilen/yönlendirilen fiyatlar" olarak adlandırıldığı belirtilen videoda, bu ayrımın önemine dikkat çekilerek, "Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışlar, enflasyonu doğrudan etkiliyor" değerlendirmesine yer verildi.
Videoda ayrıca, 2026 yılı için vergi ve harç artışlarının, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 ile sınırlandırılmasının, dezenflasyon sürecine destek verdiği vurgulandı. Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında para ve maliye politikalarının yanı sıra, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da kritik bir rol oynadığı ifade edildi.
TCMB'nin "Herkes İçin Ekonomi" platformu, ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi artırmayı, farklı hedef kitlelere uygun içeriklerle bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.