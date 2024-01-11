Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Yatırımcı Günü" etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde gerçekleşti. Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen etkinlikte, Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı. Erkan, enflasyon beklentileri ve trend enflasyondaki düşüşle TL mevduatlara güçlü geçiş olduğunu söyledi. Erkan programlarının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini aktardı. Erkan, bankaların parasal sıkılaşmaya yeterince dirençli olduğunu söyledi. Sunumda sermaye girişlerinin de katkısıyla rezerv biriktirmeye devam edileceği mesajı verildi.Etkinlik, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erdi. Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı. "Yatırımcı Günü" etkinliğinin ikincisinin Türkiye'de düzenlenmesi planlanıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de video konferans yöntemiyle katıldığı ve yatırımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi.