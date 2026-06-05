Enflasyonu düşürmeye kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, enflasyonun öngördüklerinden biraz daha yavaş gerilediğini, bu süreçte çeşitli şoklarla karşılaştıklarını belirterek, "Ekonomi programımıza odaklanmaya ve enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz" dedi. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Şimşek, fiyat istikrarının daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu belirtti. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların maliyet baskılarını artırdığını ve enerji fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Bölgedeki son gerilim öncesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 10'lu seviyelerde gerçekleşmesini öngördük. Ancak yükselen petrol fiyatları görünümü değiştirdi. Petrol fiyatının varil başına 90 dolar seviyesinde kalması halinde, yıl sonu enflasyonunun yüzde 20'lerin ortalarında ya da bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

ORTALAMANIN ALTINDA

Şimşek, Türkiye'nin borçluluk oranlarının ve bütçe açığının gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında olduğunu belirterek, "Kamu borcu ve bütçe açığı konusunda durumumuz iyi. Bu durum da bize bir miktar mali alan sağlıyor" dedi. Bakan Şimşek, petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle cari açığın artacağını öngördüklerini ancak bu durumun yönetilebilir seviyede kalacağını belirterek, "Milli gelirin yaklaşık yüzde 3'ü oranındaki bir açık finanse edilebilir ve uzun vadeli ortalamalarla karşılaştırıldığında yine nispeten düşük bir seviyede. Rezervlerimiz yeterli. Dış borcun milli gelire oranı yüzde 30'ların düşük seviyelerine doğru azalma eğiliminde" diye konuştu. Şimşek, bu nedenle savaşın yol açtığı olumsuz etkileri yönetebileceklerini düşündüklerini aktardı.





20 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'nin 2023'ten bu yana önemli ilerleme kaydettiğini, büyük kamu kurumlarının ve düzenleyici makamların orada bulunduğunu ve şimdi yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Ermut, merkezde başlatılan "Tek Durdurma" hizmetinin yatırım süreçlerini hızlandıracağını ve basitleştireceğini söyledi. Ermut konuşmasında son küresel ekonomik zorluklara değindi.



TÜRKİYE İLK 5 ÜLKEYE GİRECEK

BAKAN Şimşek, Türkiye'nin İslami finansta piyasa büyüklüğü açısından 9. sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke arasına girme hedefi için yapılması gereken birçok ödev olduğunu belirterek, "Şoklara açık bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle dayanıklılığa yatırım yapmamız ve güçlü tamponlar oluşturmamız gerekiyor. Bu da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerekli kılıyor. Geleneksel finansla rekabet edebilmek için daha fazla ürün sunmamız gerekiyor. Bu da kurumlarımızın daha yenilikçi olmasını gerektiriyor. Bu sistemde likiditeyi artırmamız gerekiyor, Merkez Bankası bu alanda çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'ni küresel İslami finans ekosisteminde çok daha güçlü ve etkili bir konuma taşımayı hedefliyoruz" dedi. Şimşek, İslami finans varlıkları açısından Türkiye dahil birçok ülkede henüz kullanılmamış fırsatlar bulunduğunu söyledi.



BÜROKRASİYİ AZALTIYORUZ

RESMİ Gazete'de yayımlanan, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a işaret eden Şimşek, sanayi ve tarım sektöründeki üreticiler için kurumlar vergisi oranını yüzde 12.5'a çektiklerini anımsatarak, "Bu, gelişmekte olan ülkeler arasında en rekabetçi kurumlar vergisi oranlarından biridir. Sizi Türkiye'ye gelip yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hizmet ihracatında yüzde 100 vergi muafiyeti getirildi. Çünkü en güçlü alanımız hizmetler sektörü" dedi. İstanbul Finans Merkezi'ndeki vergi muafiyetlerine işaret eden Şimşek, burayı küresel şirketler için cazip bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şimşek, şöyle konuştu: "Umarım çok yakında İstanbul Finans Merkezi tamamen dolacak. Transit ticarete sağladığımız yüzde 100 vergi muafiyetini zamanla ülkenin geneline yaymayı da değerlendiriyoruz. Bu son derece önemli bir adım. Transit ticaret yapan şirketlerin Türkiye'de bir varlık göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Birden fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket, bölgesel veya küresel merkezini Türkiye'ye, İstanbul Finans Merkezi'ne taşırsa yüzde 100 kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Bunun yanında çalışanlarına yönelik olarak, asgari ücretin altı katına kadar olan gelir için gelir vergisi muafiyeti de sağlıyoruz. Oldukça iddialı bir teşvik paketi sunuyoruz. Çünkü Singapur, Hollanda ve Hong Kong gibi küresel merkezlerle rekabet etmek istiyoruz. Türkiye'yi uluslararası ticaretin, finansın ve yatırımın önde gelen merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." Bakan Şimşek, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla bürokrasiyi azaltmaya devam ettiklerini belirterek, uluslararası yatırımcıların Türkiye'de daha kolay faaliyet göstermesini hedeflediklerini ekledi.