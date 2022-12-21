Enflasyonun boynunu kırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun geçen aydan itibaren boynunun kırıldığını söyledi. Nebati, 17 Şubat 2023 tarihinde yapılacak İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Nebati, "1. İzmir İktisat Kongresi'nden 100 sene sonra aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, yine aynı binada bir iktisat kongresi düzenleyeceğiz. Bu kongre, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun önünü açacaktır" diye konuştu.Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarıyla tamamlandığını belirten Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli de aynı İzmir iktisat Kongresi'nde olduğu gibi tamamen ülkemizin ihtiyaçları ve insanımıza has dinamikler dikkate alarak kurgulanmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, yani insanımızın refahı odaklı bir anlayışla, ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara taşımak amacıyla devreye alınmıştır" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdüğünü aktaran Nebati, İstihdamın 31.2 milyonla ihracatın ise 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaştığını kaydetti. Bakan Nebati, "Bütçedeki sağlam duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Enflasyona karşı aldığımız önlemlerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırdık" dedi. Kur Korumalı Mevduat uygulamasını değerlendiren Bakan Nebati, "Hem döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmayı başarırken hem de 2021'in aralık ayında yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına kadar geriletmiş olduk" değerlendirmesini yaptı.BAKAN Nebati, İzmir İktisat Kongresi için iki ana başlık belirlendiğini belirterek, "Birisi 1923'te ortaya konmuş hedefler, 100 yıl iinde nereye gelmiş, yani geçen yüzyılın değerlendirilmesi. İkinci ayak da yeni yüzyıl ve bizim hedefimiz olan Türkiye Yüzyılı'nın nasıl olacağına ilişkin bir yol haritasının önerildiği bir kongre olacak" dedi.İZMİRBüyükşehir Belediyesinin de aynı tarihte farklı bir İktisat Kongresi organize edeceğinin anımsatılması üzerine Bakan Nebti, bir ülkenin iktisat politikalarını ve uygulamalarını belirleyecek olanın merkezi hükümet olduğunu söyledi. Nebati, "Dolayısıyla merkezi hükümetin yapması gereken bir işi eğer başkaları üstleniyorsa, bu amacı dışına çıkan bir çalışma demektir ve bunun ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir bir tarafı vardır" değerlendirmesini yaptı.KONGRENİN düzenlendiği tarihi binanın CHP belediyeleri tarafından 1979 yılında yıktırıldığını anımsatan Bakan Nebati, "Kongre'nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ediyoruz. En kısa sürede de bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz, inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutuyoruz ve aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya bir örneklik teşkil ediyoruz" ifadelerini kullandı.İZMİR İktisat Kongresi'nin ilk oturumunda alınan kararlara atıfta bulunan Nebati, "Misak-ı İktisadi kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici nitelikt: 'Milli sanayi teşvik edilmeli, öncelikle milli kaynaklar değerlendirilmeli. Yabancı sermaye kanunlarımıza riayet etmek şartıyla gelebilir. Çiftçiye ve yatırım yapmak isteyenlere kredi verilerek özel teşebbüs desteklenmeli, bu amaçla banka kurulmalı. Yabancı imtiyazlara son verilmeli, milli sanayinin teşviki için bir yasa çıkarılmalı, küçük zanaatkârlıktan büyük işletmelere geçilmeli ve teknik eğitim geliştirilmelidir.' 1923 yılından sonra, İzmir İktisat Kongresi dört kez daha toplanmış ve bu toplantılar, ülkemiz ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında düzenlemiştir" dedi