Engelli araçlarında ÖTV istisnası: Süre 10 yıla çıkarıldı

Engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. İlk iktisabı yapılan taşıtın 5 yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden 10 yıl geçmedikçe mâlul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamayacak. Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

ÜST LİMİT 2.2 MİLYON TL

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor. 2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti. İstisnadan yararlanıp yararlanılmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden öğrenilebilecek.





BEYAN ESAS ALINACAK

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40'ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak.