Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği: Başvurular ne zamana kadar sürecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin artırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Işıkhan, başvuruların başladığını ve son tarihin 16 Ocak olduğunu belirterek, "Yeni yılda da istihdam ve üretime güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Dezavantajlı grupların hem iş hem sosyal yaşama katılımını erişilebilir ve etkin hizmetlerle destekliyoruz" dedi.

HİBE TUTARI 1 MİLYON 200 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın açıklamasına göre, 2026 yılı 1. dönem itibarıyla İŞKUR üzerinden engellilere 735 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Engellilere ait işletmelerin kapasite artırımı için ise 905 bin liraya kadar sermaye desteği verilecek.

2025'in 3. döneminde, engelli ve eski hükümlülerin istihdamını artırmak amacıyla 288 projeye destek verildiğini aktaran Bakan Işıkhan, toplamda 124 milyon TL'den fazla hibe sağlandığını ifade etti.