Engellilere trafik sigortasında % 20 indirim

Engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli şekilde yararlanmasına imkân tanıyan yeni düzenleme 1 Şubat 2026 itibarıyla hayata geçiyor. Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı olan engelli bireyler, bu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasını yüzde 20'ye varan ek indirimle yaptırabilecek. Düzenleme kapsamında indirim tutarı ve oranı, engelli bireyin TC kimlik numarasıyla eşleştirilerek poliçenin ön yüzünde açık şekilde gösterilecek. Bu sayede hem şeffaflık sağlanacak hem de hak sahiplerinin uygulamaya kolayca erişebilmesi mümkün olacak.

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ ADIM

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) uzun süredir üzerinde çalıştığı bir diğer önemli düzenleme de trafik sigortasındaki değer kaybı ihtilaflarını azaltmaya yönelik oldu. Bu kapsamda, sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında sıkça uyuşmazlığa konu olan değer kaybı hesaplamalarının standartlaştırılması amacıyla "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu" güncellendi. Yargı kararlarıyla uyumlu şekilde hazırlanan yeni rapor şablonu, zararların gerçek zarar ilkesi doğrultusunda tespit edilmesini hedefliyor. Böylece değer kaybı taleplerinin gereksiz uyuşmazlıklara yol açmadan, daha hızlı ve etkin biçimde karşılanması amaçlanıyor.