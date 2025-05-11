Engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Herkes için engelsiz ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladıklarını belirterek, 2017-2024 yıllarında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7.8 milyon engelli yolcunun ücretsiz seyahat ettiğini bildirdi. Uraloğlu, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı. Ülke genelinde 40 havalimanının "erişilebilirlik belgesi" aldığına dikkati çeken Uraloğlu, engelli yolcular için danışma noktalarından tuvaletlere, rampalardan sesli ve görüntülü bilgi sistemlerine kadar birçok erişilebilirlik düzenlemesi yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında 531 bin 76 engelli vatandaşın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yüzde 40'a kadar indirim imkanından faydalanarak, şehirlerarası otobüslerle seyahatlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.