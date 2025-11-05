Enzim devi Novonesis’e 285 milyon TL ceza!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 5.11.2025 17:13

Rekabet Kurumu, endüstriyel enzim pazarında rakiplerini dışladığı tespit edilen Novonesis Grubu'na yaklaşık 285 milyon TL ceza kesti. Sektörde bir ilk niteliği taşıyan karar, pazardaki rekabetin korunması açısından kritik önem taşıyor.

Rekabet Kurulu, firmanın pazardaki güçlü konumunu rakiplerini geride bırakmak için kötüye kullandığına hükmetti. Soruşturma sürecinde, şirketin müşterilerine her koşulda rakiplerinden daha iyi fiyat garantisi sunduğu, daha fazla ürün alımı karşılığında ek indirimler sağladığı ve rakip ürünleri almama şartı koştuğu tespit edildi.

Bu uygulamaların, rakip firmaları pazardan dışlamaya yönelik olduğu değerlendirilerek, Novonesis'in hâkim durumunu kötüye kullandığına karar verildi. Kararla birlikte şirkete yaklaşık 285 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi.

Bu dosya Rekabet Kurumunun enzim sektöründe yürüttüğü ilk soruşturma olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle karar, sektördeki tüm oyuncular için ve aynı zamanda farklı pazarlarda faaliyet gösteren hakim durumdaki teşebbüsler için de emsal niteliği taşıyacak.

