EPDK 2025 Enerji Raporu: Güneş enerjisi doğal gazı geride bıraktı, elektrikli araç sayısı ikiye katlandı

Elektrikten doğal gaza, petrolden LPG ve şarj hizmetleri piyasasına kadar birçok alanda büyümenin sürdüğü 2025'te, enerji talebindeki artışın yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımları ve yerli üretimdeki yükseliş de dikkati çekti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2025 Yılı Piyasa Gelişim Raporları"ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl elektrik, doğal gaz, petrol, LPG ve şarj hizmetleri piyasalarında üretim, tüketim ve altyapı göstergelerinde artış kaydedildi.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YÜZDE 41,8'LİK ARTIŞ

Elektrik piyasasında 2025'te üretim ve tüketim artışını sürdürürken, lisanssız elektrik üretimindeki yüzde 41,8'lik yükseliş öne çıktı.

EPDK verilerine göre, lisanslı elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artışla 325 bin 707 gigavatsaate yükseldi. Lisanssız elektrik üretimi ise yüzde 41,8 artarak 28 bin 877 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam elektrik tüketimi aynı dönemde yüzde 3,4 artışla 352 bin 510 gigavatsaate yükselirken, faturalanan tüketim yüzde 3,3 artışla 288 bin 480 gigavatsaat oldu.

Kurulu güç tarafında da büyüme devam etti. Lisanslı kurulu güç yüzde 1,8 artışla 99 bin 135 megavata, lisanssız kurulu güç ise yüzde 27 artışla 24 bin 33 megavata yükseldi. Böylece Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 123 bin 168 megavata ulaştı.