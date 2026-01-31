EPDK 2026 doğal gaz tüketim tahminini açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak açıkladı. Kurumun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

BOTAŞ YATIRIM PROGRAMI REVİZE EDİLDİ

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kurul kararıyla, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu revizyonla birlikte, BOTAŞ'ın 2025 yılı için planlanan iletim altyapısı yatırımlarında yaklaşık 4,3 milyar liralık düşüş gerçekleşmiş oldu.