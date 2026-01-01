EPDK, BOTAŞ ve TEİAŞ’ın yatırım ve işletim tavan ücretlerini açıkladı

BOTAŞ'IN YATIRIM VE GELİR TAVANI YÜKSELDİ

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, BOTAŞ'ın 2026 yılı için yatırım tavanı 18 milyar 208 milyon 241 bin 724 lira, 2027 yılı için 22 milyar 551 milyon 805 bin lira, 2028 yılı için ise 16 milyar 61 milyon 141 bin lira olarak belirlendi.

BOTAŞ'ın 2026 yılı için gelir gereksinimi 43 milyar 346 milyon 944 bin 389 lira, 2027 yılı için 46 milyar 188 milyon 191 bin 379 lira, 2028 yılı için de 48 milyar 300 milyon 895 bin 695 lira olarak onaylandı.

Ayrıca, söz konusu beşinci uygulama dönemine ilişkin iletim ve sevkiyat kontrol tarifelerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında izlenecek yöntem bildirimi de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BOTAŞ'ın 2026 yılına ait gelir tavanı ise 35 milyar 313 milyon 483 bin 334 lira olarak onaylandı.