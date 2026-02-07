EPDK elektrik ve petrol piyasasında 12 yeni lisans verdi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.02.2026 10:25 Son Güncelleme: 7.02.2026 10:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 12 yeni lisans verilmesine karar verdi. Kurulun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİ LİSANSLAR VE SONA ERDİRİLENLER

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, elektrik piyasasında:

  • 5 üretim,
  • 2 toplayıcı,
  • 2 dağıtım,
  • 1 tedarik,
  • 1 şarj ağı lisansı verildi.

Aynı dönemde, 5 üretim lisansının sona erdirildiği bildirildi.

LPG PİYASASINDA DEPOLAMA LİSANSLARI

LPG piyasasında ise: 1 depolama lisansının süresi uzatıldı, 1 depolama lisansı sona erdirildi.

PETROL PİYASASINDA İHRAKİYE LİSANSI

EPDK'nin kararları kapsamında petrol piyasasında 1 ihrakiye (uluslararası taşıtlara vergisiz yakıt satışı) teslimi lisansı da tahsis edildi.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, lisanslara ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

