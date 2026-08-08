EPDK’dan akaryakıt devi için kritik karar! Benzin ve motorinde tarife değişti

PETROL OFİSİ'NİN 4 TESİSİNDE TARİFELER DEĞİŞTİ

EPDK tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle Derince Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin ve etanol için 6,75 TL, motorin, biodizel ve damıtık denizcilik yakıtı için 7,31 TL, havacılık yakıtı için 7,03 TL olarak belirlendi.

Denizcilik yakıtında günlük depolama bedeli ise ton başına 8,72 TL oldu.

Derince Terminali'nde teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri de yeniden düzenlendi. Buna göre benzin ve etanol için metreküp başına 90,10 TL, motorin, damıtık denizcilik yakıtı ve biodizel için 100,21 TL, havacılık yakıtı için 94,86 TL uygulanacak. Denizcilik yakıtında ise bu bedel ton başına 118,58 TL olarak belirlendi.

Deniz araçlarıyla yapılan teslim alma ve teslim etme işlemlerinde ise hizmet fiyatına yüzde 55 indirim uygulanacak.