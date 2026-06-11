EPDK’dan akaryakıt fiyatları için stratejik karar! Ulusal petrol rezervlerinde süre uzadı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), küresel enerji piyasalarında devam eden belirsizlikler nedeniyle stratejik petrol stoklarının yerine konulmasına ilişkin süreyi yıl sonuna kadar uzattı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ RİSKLER ETKİLİ OLDU
EPDK tarafından yapılan açıklamada, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve gemi trafiğinde ortaya çıkan aksaklıkların küresel petrol piyasaları üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.
Açıklamada, enerji arz güvenliğinin korunması, piyasalardaki arz istikrarının sürdürülmesi ve olası ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.
STRATEJİK STOKLARIN YERİNE KONULMASI ERTELENDİ
Karara göre, yükümlü şirketler tarafından piyasaya verilen stratejik petrol stoklarının yeniden yerine konulması işlemi 31 Aralık 2026 tarihine ertelendi.
Böylece daha önce belirlenen stok tamamlama takvimi revize edilirken, yeni başlangıç tarihi 1 Ocak 2027 olarak güncellendi.
DAHA ÖNCE STOKLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ PİYASAYA VERİLMİŞTİ
EPDK açıklamasında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Acil Durum Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin stratejik stoklarını piyasaya açtığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda;
piyasa faaliyetlerinde kullanıldı.
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF
Kararla birlikte Türkiye, küresel petrol arzında yaşanabilecek olası aksamalara karşı stratejik stokları daha uzun süre piyasada tutabilecek. Düzenleme, özellikle enerji arz güvenliğinin korunması ve akaryakıt piyasasında fiyat ve tedarik istikrarının sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
"28 Şubat 2026 tarihinde başlayan çatışmaların halen sürmesi ve Hürmüz Boğazı gemi trafiğinde yaşanan sorunların küresel petrol piyasası üzerindeki etkilerinin öngörülememesi nedeni ile önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliğinin korunması, piyasa genelinde arz kesintisini telafi ederek istikrarın sağlanması ve kesintilerden dolayı oluşabilecek olası ekonomik zararların azaltılması amacıyla Ulusal Petrol Stok Komisyonu tarafından alınan karar ile yükümlülerce piyasaya verilen petrol stoklarının yerine konulması işleminin 31 Aralık 2026 tarihine ertelenmesi kabul edilmiştir."
Bu kapsamda, stokların yerine konulması için öngörülen takvim ise 1 Ocak 2027 olarak revize edildi.