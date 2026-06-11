EPDK’dan akaryakıt fiyatları için stratejik karar! Ulusal petrol rezervlerinde süre uzadı

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Kararla birlikte Türkiye, küresel petrol arzında yaşanabilecek olası aksamalara karşı stratejik stokları daha uzun süre piyasada tutabilecek. Düzenleme, özellikle enerji arz güvenliğinin korunması ve akaryakıt piyasasında fiyat ve tedarik istikrarının sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"28 Şubat 2026 tarihinde başlayan çatışmaların halen sürmesi ve Hürmüz Boğazı gemi trafiğinde yaşanan sorunların küresel petrol piyasası üzerindeki etkilerinin öngörülememesi nedeni ile önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliğinin korunması, piyasa genelinde arz kesintisini telafi ederek istikrarın sağlanması ve kesintilerden dolayı oluşabilecek olası ekonomik zararların azaltılması amacıyla Ulusal Petrol Stok Komisyonu tarafından alınan karar ile yükümlülerce piyasaya verilen petrol stoklarının yerine konulması işleminin 31 Aralık 2026 tarihine ertelenmesi kabul edilmiştir."

Bu kapsamda, stokların yerine konulması için öngörülen takvim ise 1 Ocak 2027 olarak revize edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör