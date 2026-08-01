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Giriş Tarihi: 1.08.2026 09:07

EPDK'dan doğal gaz kararı: 2027-2031 tarifeleri yeniden belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin dördüncü tarife uygulama dönemini ve sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasına yönelik esasları yeniden düzenledi.

AA
EPDK’dan doğal gaz kararı: 2027-2031 tarifeleri yeniden belirlendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin dördüncü tarife uygulama dönemi, 1 Ocak 2027-31 Aralık 2031 tarihlerini kapsayacak şekilde 5 yıl olarak belirlendi.

Ayrıca, doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacağı sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında dördüncü tarife uygulama dönemi için itfa süresinin 22 yıl olarak dikkate alınmasına karar verildi.

EPDK, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin tarife revizyonu kapsamında yatırım tavanını güncelledi. Şirketin bu yıl için yatırım tavanı 24 milyon 154 bin 452 liradan 54 milyon 749 bin 963 liraya yükseltildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE #EPDK #DOĞAL GAZ

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EPDK'dan doğal gaz kararı: 2027-2031 tarifeleri yeniden belirlendi
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