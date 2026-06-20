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Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:45 Son Güncelleme: 20.06.2026 10:46

EPDK'den lisanssız elektrik üretim tesislerine yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik yeni kararlar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle ihtiyaç fazlası elektriğin satışına ve dağıtım bedellerine ilişkin uygulamalarda değişikliğe gidildi.

AA
EPDK’den lisanssız elektrik üretim tesislerine yeni düzenleme
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EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararlarına göre, 10 yıllık lisanssız üretim süresini tamamlayan ve tüketim tesisi ile farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesisleri için önemli bir düzenleme yapıldı.

İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİĞİN TAMAMI SATILABİLECEK

Buna göre, söz konusu tesislerde 2026 yılı içerisinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek. Böylece ilgili üreticiler, yıl boyunca oluşan fazla elektriği değerlendirme imkânına sahip olacak.

DAĞITIM BEDELİNDE YENİ TARİFE UYGULANACAK

Düzenleme kapsamında, 12 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerine uygulanacak dağıtım bedeli tarifesi de belirlendi.

Karara göre, söz konusu tesislere Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veriş yönlü dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi uygulanacak.

KARARLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, düzenlemelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının işleyişine ve lisanssız elektrik üretim faaliyetlerine yönelik uygulamalara yön vermesi bekleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE

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EPDK'den lisanssız elektrik üretim tesislerine yeni düzenleme
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