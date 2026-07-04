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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:19

EPDK'den yeni karar! Yenilenebilir enerji destek maliyetleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ve sonrasında uygulanacak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini güncelledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
EPDK’den yeni karar! Yenilenebilir enerji destek maliyetleri güncellendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında temmuz ve sonrasında uygulanacak maliyetleri yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı ile temmuz-aralık dönemine ilişkin megavatsaat başına öngörülen YEKDEM maliyetleri açıklandı.

TEMMUZDA YEKDEM MALİYETİ 423,99 LİRA

"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılan düzenlemeye göre, temmuz ayında tedarik edilen her bir megavatsaat enerji için öngörülen YEKDEM maliyeti 423,99 lira olarak hesaplandı.

SONRAKİ AYLARIN MALİYETLERİ DE BELLİ OLDU

EPDK'nin kararına göre, megavatsaat başına öngörülen YEKDEM maliyetleri şu şekilde olacak:

  • Temmuz: 423,99 lira
  • Ağustos: 450,45 lira
  • Eylül: 581,14 lira
  • Ekim: 526,39 lira
  • Kasım: 488,86 lira
  • Aralık: 393,75 lira

En yüksek YEKDEM maliyetinin eylül ayında 581,14 lira, en düşük maliyetin ise aralık ayında 393,75 lira olması öngörülüyor.

YEKDEM NEDİR?

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM), yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek amacıyla uygulanan destek sistemi olarak öne çıkıyor.

EPDK tarafından belirlenen maliyetler, elektrik tedarik şirketlerinin yenilenebilir enerji destek mekanizması kapsamındaki yükümlülüklerinin hesaplanmasında esas alınıyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#EPDK #ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE

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