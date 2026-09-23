Ereğli’nin 4 firması dünya sahnesinde

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 21'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. "Küresel Ticaret Burada" mottosuyla düzenlenecek organizasyonda sanayi, makine, otomasyon, enerji, inşaat, yapı malzemeleri, gıda ve tarım başta olmak üzere stratejik sektörlerden 300'ün üzerinde firma yer alacak. Fuarın, Türk şirketlerinin yeni pazarlara erişimini desteklemesi ve küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor. Organizasyon kapsamında 70 ülkeden 400'ün üzerinde nitelikli alım heyetinin Türkiye'ye gelmesi beklenirken, fuarın toplamda 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısına imkân sağlaması amaçlanıyor. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kemal Gülbay, bölgeden 4 üye firmanın fuarda yer alacağını açıkladı. Çınar Boru, Güçbir Jeneratör, SMK Kimya ve Tat Metal, ürün ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası alıcılarla buluşturacak. İstanbul Fuar Merkezi'nin 2. salonunda D101 numaralı stantta Çınar Boru yer alırken, 4. salonda B103 numaralı stantta Güçbir Jeneratör, A106 numaralı stantta SMK Kimya ve B102 numaralı stantta Tat Metal ziyaretçilerini ağırlayacak. Gülbay, Ereğli'den firmaların fuara katılımının bölgenin üretim ve ihracat kapasitesinin uluslararası platformda tanıtılması açısından önem taşıdığını belirtti. Gülbay, MÜSİAD EXPO'nun yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmadığını, yeni iş ortaklıklarının kurulması ve ihracat ağlarının genişletilmesi açısından da önemli bir platform sunduğunu ifade etti.

ALICILARLA DOĞRUDAN TEMAS

Fuar kapsamında ticari diplomasi toplantıları, B2B görüşmeleri, alım heyetleri ve uluslararası iş forumları düzenlenecek. Özellikle 24 Eylül'de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek alım heyetleri ve B2B görüşmeleri, Türk üreticileri ile uluslararası alıcıları doğrudan bir araya getirecek. MÜSİAD EXPO'nun bu yönüyle firmalara yalnızca tanıtım değil, yeni ihracat bağlantıları kurma ve mevcut pazarlarını çeşitlendirme imkânı sağlaması bekleniyor.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET



Fuarın ana hedefleri arasında 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı oluşturmak bulunuyor. Organizasyonun 23 Eylül'deki açılışının ardından 29. Uluslararası İş Forumu ve MÜSİAD Dünya Başkanlar Toplantısı gerçekleştirilecek. 25 Eylül'de Arktik Forumu ve Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu düzenlenirken, 26 Eylül'de kapanış programı ve MÜSİAD Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak.

BÖLGEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kemal Gülbay, iş dünyasını ve bölge halkını fuara davet ederek, Ereğli'den katılan firmaların organizasyondan yüksek ticari kazanım elde etmesini beklediklerini söyledi. Gülbay, "Kapasitesi ve iş bağlantı hacmi ile ülkemizin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan MÜSİAD Fuarı'na tüm iş adamlarımızı ve halkımızı bekliyoruz. Temennimiz ve beklentimiz, gerek bölgemizi temsilen katılan üye firmalarımızın gerekse tüm katılımcı üye firmalarımızın fuarımızdan en üst düzeyde kazanım sağlamasıdır" dedi. Kira, personel, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış restoran sektöründe işletme modellerini değiştiriyor. Sampi, Sampi Express ve Pizza Portivo markalarını ortak operasyonel altyapıda buluşturan hibrit modelle yatırım maliyetlerini optimize etmeyi ve franchise sisteminde yeni bir büyüme modeli oluşturmayı hedefliyor. Sampi bünyesinde faaliyet gösteren Sampi Express ve Pizza Portivo, uygun lokasyon ve tasarım koşullarında ortak mutfak, ekipman ve operasyon altyapısından yararlanacak. Böylece yatırımcının tek bir restoran yatırımıyla iki farklı marka ve ürün grubuna ulaşabilmesi hedefleniyor. Sampi yöneticisi Zeynel Akyol, geliştirdikleri modelin yalnızca şube sayısını artırmaya yönelik olmadığını belirterek, yatırımcıya güçlü bir altyapı, işletmeciye sürdürülebilir bir sistem ve tüketiciye farklı lezzetleri aynı noktada sunan bir yapı oluşturmak istediklerini söyledi.

MUTFAK ORTAK, MÜŞTERİ FARKLI



Hibrit modelin merkezinde iki farklı markanın aynı operasyonel yapı içerisinde çalışması bulunuyor. Sampi Express pide ve hızlı servis ürünleriyle mevcut müşteri kitlesine hitap ederken, Pizza Portivo pizza odaklı konseptiyle farklı tüketici gruplarını hedefliyor. Akyol, geleneksel bir işletme modelinde iki marka için ayrı mutfak, ekipman, personel ve operasyon yapısına ihtiyaç duyulabileceğine dikkat çekerek, ortak altyapı sayesinde bu kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti. Modelin yatırımcı açısından ortak mutfak ve ekipman kullanımı, personel ve operasyon planlamasında verimlilik, tek lokasyonda iki marka deneyimi ve farklı ürün gruplarından gelir elde etme imkânı sağlayabileceğini belirten Akyol, sonuçların ise her işletmenin lokasyonuna, cirosuna, giderlerine ve yönetimine bağlı olduğunu vurguladı.

MALİYET YÖNETİMİ YATIRIMLA BAŞLIYOR

Restoran sektöründeki en önemli gündemlerden birinin artan işletme maliyetleri olduğunu söyleyen Akyol, kira, personel, enerji, hammadde ve lojistik giderlerinin birlikte yönetilmesi gerektiğini belirtti. Akyol, maliyetleri yalnızca işletme faaliyete geçtikten sonra kontrol etmek yerine yatırımın ilk aşamasında planladıklarını ifade ederek, lokasyon analizi, mutfak yerleşimi, ürün standardizasyonu, tedarik zinciri ve personel planlamasını bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. "Daha az kaynakla daha fazla iş yapmayı değil, kaynakları doğru kullanarak sürdürülebilir bir işletme kurmayı hedefliyoruz" diyen Akyol, iki markanın aynı altyapıda çalışmasının da bu yaklaşımın bir parçası olduğunu kaydetti.

SAĞLIKLI İŞLETME ÖNEMLİ



Pizza Portivo'da Türkiye'nin farklı bölgelerine uygun, farklı metrekare ve lokasyon özelliklerine göre şekillenebilen restoran modelleri geliştirilmesi planlanıyor. Franchise adaylarının yalnızca yatırım yapabilecek kişiler olarak değerlendirilmediğini belirten Akyol, uzun vadeli iş ortaklığına önem verdiklerini söyledi. Akyol, "Doğru lokasyon, doğru yatırım planı ve operasyonel destek olmadan hızlı büyümenin kalıcı başarı getirmeyeceğine inanıyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca kaç şube açtığımız değil, açtığımız şubelerin ne kadar sağlıklı işletildiğidir" dedi.

ÇOK MARKALI RESTORAN EKOSİSTEMİ



Sampi'nin gelecek vizyonunda ise tek bir markadan oluşan yapı yerine çok markalı bir restoran ekosistemi bulunuyor. Sampi Pide'nin köklü deneyimi, Sampi Express'in hızlı servis modeli ve Pizza Portivo'nun pizza konsepti bu yapının farklı ayaklarını oluşturuyor. Akyol, gelecekteki büyümeyi doğru lokasyon seçimi, merkezi operasyonel standartlar, güvenilir gıda, teknoloji kullanımı ve güçlü franchise iş ortaklıkları üzerine kurmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve farklı ölçeklerde uygulanabilen restoran modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör