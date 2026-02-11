Erişim sorununun ardından Telegram’a 90.550 bin dolar ceza verildi

Rusya'da yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 7 milyon ruble (yaklaşık 90 bin 550 dolar) para cezası verildi.

TELEGRAM'A YASAKLI İÇERİK CEZASI

Telegram aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, platformda yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve bu nedenle ilgili yasal düzenlemelere uyulmadığına hükmederek şirkete para cezası uygulanmasına karar verdi.

WHATSAPP DA TAMAMEN ENGELLENDİ

Ülkede son dönemde en popüler uygulamalar arasında yer alan Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) uygulamaya yönelik bazı önlemler alındığını açıklamıştı.

Telegram'a yönelik kısıtlamaların yanı sıra WhatsApp'a erişimin de tamamen engellendiği belirtilmişti.

YABANCI PLATFORMLARA BENZER YAPTIRIMLAR

Rusya'da daha önce Apple, Google, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren dijital platformların yerel yasal düzenlemelere uyması gerektiğini vurguluyor.