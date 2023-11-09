Erkekleri ve alışverişten beklentilerini anlayan Avva’nın yeni sezon filmleri yayında

Birbirinden şık ürün çeşitliliğini de ön plana taşıyan kampanyanın merkezindeyse "HIZLI, KOLAY, ŞIK" mottosu yer alıyor.

Sonbahar-Kış 2023/2024 sezonunda doğaya dönen AVVA, koleksiyonun temasını oluştururken sadelik ön plana çıkıyor. Günlük rutinden kaçan ve dünyayla bağlarını yeniden kurmak için ruhumuzu dışarı çıkarıyor.

Kamp, mikro tatil ve pastoral dünyadan ilham alınan bu koleksiyonda, manzara, kamuflaj ve parlak ve zıt renklerin birleşimi doğanın canlılığını yansıtıyor. Sade ama fonksiyonel parçalarla bir erkeğin ihtiyaç duyabileceği şık kombin önerileriyle sezonu geçirdiğimiz bir kış bizi bekliyor.