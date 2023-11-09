Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Erkekleri ve alışverişten beklentilerini anlayan Avva’nın yeni sezon filmleri yayında
Giriş Tarihi: 9.11.2023 16:11

Erkekleri ve alışverişten beklentilerini anlayan Avva’nın yeni sezon filmleri yayında

Yeni sezonda erkeklerin moda sektöründeki gerçek temsilcisi olmayı sahiplenerek sadece ürünlerini değil tüm alışveriş deneyimini erkeklere göre baştan inşa ederek “Erkekleri anlayan marka” vaadini üstlenen AVVA, reklam filmlerinde marka yüzü olarak Murat Boz’la çalışmaya devam ediyor. Geleneksel medyadan dijital medyaya uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya, erkekler için alışverişin zorluklarına ve AVVA’nın getirdiği çözümlere odaklanıyor.

Erkekleri ve alışverişten beklentilerini anlayan Avva’nın yeni sezon filmleri yayında

Birbirinden şık ürün çeşitliliğini de ön plana taşıyan kampanyanın merkezindeyse "HIZLI, KOLAY, ŞIK" mottosu yer alıyor.

Sonbahar-Kış 2023/2024 sezonunda doğaya dönen AVVA, koleksiyonun temasını oluştururken sadelik ön plana çıkıyor. Günlük rutinden kaçan ve dünyayla bağlarını yeniden kurmak için ruhumuzu dışarı çıkarıyor.

Kamp, mikro tatil ve pastoral dünyadan ilham alınan bu koleksiyonda, manzara, kamuflaj ve parlak ve zıt renklerin birleşimi doğanın canlılığını yansıtıyor. Sade ama fonksiyonel parçalarla bir erkeğin ihtiyaç duyabileceği şık kombin önerileriyle sezonu geçirdiğimiz bir kış bizi bekliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Erkekleri ve alışverişten beklentilerini anlayan Avva’nın yeni sezon filmleri yayında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA