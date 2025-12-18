Ertuğrul Gazi 100’üncü operasyonu başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi'nin 2021'den bu yana gaz iletim sistemine 9.3 milyar metreküp katkı sağladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini sağlamlaştıran Ertuğrul Gazi gemisi, 100'üncü gemiden gemiye transfer (ship-to-ship) operasyonunu gerçekleştirdi.

KAPASİTE 5 KAT ARTTI

Bakan Bayraktar, Ertuğrul Gazi FSRU'nun 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındığını anımsatarak, "İlk yerli ve milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, doğal gaz iletim sistemine 9.3 milyar metreküp katkıda bulundu" dedi. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını aktaran Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde gazlaştırma kapasitemizi 200 milyon metreküpün üzerine çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu. Ertuğrul Gazi FSRU, 295 metre boyu, 46 metre genişliği ve 63 metre yüksekliğiyle yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde bulunuyor. Ertuğrul Gazi, günde 28 milyon metreküp gazlaştırma yapabiliyor.