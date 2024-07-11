Eşit işe eşit ücret

Çalışma yaşamında istihdamdan sosyal haklara, fırsat eşitliğinden yönetici pozisyonlarında temsile kadar cinsiyete dair uçurumu önlemek için harekete geçen Kibar Holding, kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation'ın (Eşit Ücret Derneği) verdiği 'Eşit Ücret Sertifikası'nı alan ilk Türk Holding oldu. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, 'Eşit Ücret' sertifikasının, topluluk olarak uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attıkları adımların bir sonucu olduğunu söyledi.Kibar Topluluğu'nda tüm faaliyetlerin merkezine sürdürülebilirlik anlayışını koyduklarını, bunun önemli bir ayağını da toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşturduğunu anlatan Kayabaşı, "Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Topluluğumuzun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayımız her geçen yıl daha da artıyor. Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurduğumuz 'BİZ Eşitiz' platformu aracılığıyla cinsiyet eşitliği için bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik" dedi.'Eşit Ücret' sertifikasıyla Kibar Holding'te kadın ve erkek çalışanlara eşit iş karşılığında eşit ücret ödendiğini kanıtlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştığının altını çizen Kayabaşı, "Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında, mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.