ESK: Et fiyatları için tedbiri aldık

ET ve Süt Kurumu (ESK), son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkân ve yetkilerle süreci yakından izlediklerini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi. Tedbirlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.