Esnaf, bayram alışverişlerinden yaklaşık 100 milyar lira gelir bekliyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu bildirdi.

Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesiyle esnafın tatil ve bayram alışverişlerinden umutlu olduğunu belirten Palandöken, "Bu bayram yapılacak harcamalarla piyasaya yaklaşık 90-100 milyar lira girmesi bekleniyor. Dolayısıyla her sektörde karınca kararınca bir hareketlilik olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Kurban Bayramı öncesi piyasaların hareketlenmesinin esnaf ve sanatkar açısından sevindirici olduğunu belirterek, bayrama sayılı günler kala vatandaşların seyahat harcamalarının piyasaları hareketlendirdiğini vurguladı.

Vatandaşların bayram alışverişi yaparken güvenilir mahalle esnafını tercih etmeleri gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı merdivenaltı fırsatçılarına gün doğuruyor. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, unun, fıstığın, cevizin kilogram fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satamaz. Ev yapımı diye maliyetinin altındaki fiyatlara satılan baklava ve böreklerden uzak durulmalı. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkamadan yenebilen ürünlere dikkat edilmeli. Öte yandan fason kıyafetlere, taklit kozmetik ürünlerine itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız kaliteli ve güvenli bir alışveriş için mahalle esnafını tercih etmeli. Çünkü Ahilik kültürü ile yetişen mahalle esnafımız kendi yemediğini yedirmez, giymediğini giydirmez."