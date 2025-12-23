Esnaf ve sanatkâra 11 ayda 155 milyar lira kredi

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün 2026 beklentilerine ilişkin, "Bu dönemde sektörün öncelikli beklentileri, aktif kalitesinin korunması, kredi büyümesinin daha dengeli ve seçici bir yapıda sürdürülmesi ile bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesi yönünde şekillenmektedir" dedi. Geçen yıl odak alanlarının başında "esnaf ve KOBİ'ler ile kadın ve genç girişimcilerin" yer aldığını vurgulayan Arslan, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyen selektif kredi politikalarıyla özellikle KOBİ'lerin ve reel sektörün finansmana erişimine öncelik verdiklerini anlattı.

263 BİN KADINA FİNANSMAN

Arslan, 11 ayda 231 bin esnaf ve sanatkâra 155 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını belirterek, "Esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 34 seviyesinde. Toplam esnaf kredi bakiyesi ise 302 milyar TL" dedi. 2021'den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar lira finansman sağladıklarını dile getiren Arslan, 226 bin girişimciye iş fikrini hayata geçirmesi için 38 milyar finansman sağladıklarını söyledi.