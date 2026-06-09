Esnaf ve sanatkârlara 803 milyar lira TL finansman

Ticaret Bakanlığı esnaf ve sanatkârlara 2003'ten bu yılın 31 Mayıs'ına kadar geçen süreçte sağlanan hazine destekli kredi tutarının 803 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamalarıyla esnaf ve sanatkârların işletme sermayelerinin güçlendirilmesi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayata katkılarının artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

5 AYDA 63.1 MİLYAR TL

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerince yürütülen hazine destekli finansman uygulaması aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza sağlanan hazine destekli kredilerin tutarı 2003- 31 Mayıs 2026 döneminde 803 milyar liraya ulaştı. Esnaf ve sanatkârlarımız, 23 yılı aşkın süreçte 4 milyon 681 bin 831 kredi kullandırımıyla hazine destekli finansmandan yararlandı. Esnaf ve sanatkârlarımıza 2026'nın ilk 5 aylık döneminde de 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında 63.1 milyar lira hazine destekli finansman sağlandı" denildi. Açıklamada, esnaf ve sanatkârlara 2023'te 164 milyar TL, 2024'te 114.8 milyar TL, 2025'te 175.8 milyar TL hazine destekli finansman sağlandığı belirtildi.