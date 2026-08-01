Esnafa 100 milyon TL’lik destek geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin
ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Sarp Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların hızlandırılacağını belirten Bolat, Artvin esnafına Halkbank aracılığıyla 100 milyon liralık kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Bakan Bolat, valilikte yaptığı açıklamada, kentin ticaret, lojistik ve sınır geçişleri açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Sarp Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalar ile esnafa yönelik desteklerin gündemlerinde olduğunu söyledi. Bolat, "Pazartesi sabahından itibaren Halkbank aracılığıyla TESKOM kefaleti ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinden Artvin esnafımıza 100 milyon liralık kredi desteği sağlayacağız" diye konuştu.