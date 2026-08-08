Esnafa Hazine destekli 74,8 milyar TL! Bakan Bolat ilk yarıda verilen desteği açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimine ilişkin güncel rakamları paylaştı. Bolat, 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelinde 98 bin 678 kullandırım kapsamında esnaf ve sanatkarlara 74,8 milyar lirayı aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlandığını bildirdi.
6 AYDA 74,8 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Bakan Bolat, bir milletvekilinin küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.
Esnaf ve sanatkarların finansmana erişiminde en önemli seçeneklerden birinin Ticaret Bakanlığının görev alanındaki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle sağlanan Hazine destekli krediler olduğunu belirten Bolat, 2026'nın ilk yarısındaki kredi kullanımına ilişkin rakamları açıkladı.
Bolat, "2026 yılının ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemiz genelinde 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar lirayı aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlanmıştır." bilgisini verdi.
2002'DEN BU YANA 814,6 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN
Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre, Hazine destekli kredilerde toplam rakam da yüz milyarlarca liraya ulaştı.
Türkiye genelinde 2002 yılından 30 Haziran 2026'ya kadar esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine destekli kredilerin toplam tutarı 4 milyon 697 bin 89 kullandırım kapsamında 814,6 milyar lira oldu.
Bolat, sağlanan finansman imkanlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Söz konusu finansman imkanlarımız sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız, her dönemde kesintisiz şekilde desteklenmeye devam edilmektedir." dedi.
TELİF ÜCRETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLARLA ÇALIŞILIYOR
Bolat, soru önergesinde gündeme getirilen küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretleri konusunda da açıklama yaptı.
"Telif hakkı" konusunun Kültür ve Turizm Bakanlığının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve alt mevzuatına ilişkin olduğunu belirten Bolat, Ticaret Bakanlığının esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bolat, "Yürüttüğümüz rutin iş ve işlemlerin yanında esnaf ve sanatkarlarımızın karşılaştıkları sorunlara diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çözümler sunulması için çalışmalara aralıksız şekilde devam edilmekte, sektörlerimizdeki tüm gelişmeler meslek kuruluşlarımızla koordineli şekilde yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.