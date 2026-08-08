Esnafa Hazine destekli 74,8 milyar TL! Bakan Bolat ilk yarıda verilen desteği açıkladı

TELİF ÜCRETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLARLA ÇALIŞILIYOR

Bolat, soru önergesinde gündeme getirilen küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretleri konusunda da açıklama yaptı.

"Telif hakkı" konusunun Kültür ve Turizm Bakanlığının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve alt mevzuatına ilişkin olduğunu belirten Bolat, Ticaret Bakanlığının esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bolat, "Yürüttüğümüz rutin iş ve işlemlerin yanında esnaf ve sanatkarlarımızın karşılaştıkları sorunlara diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çözümler sunulması için çalışmalara aralıksız şekilde devam edilmekte, sektörlerimizdeki tüm gelişmeler meslek kuruluşlarımızla koordineli şekilde yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör