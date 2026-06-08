Esnafa hazine destekli kredi desteği 803 milyar TL’yi aştı: 23 yılda 4,6 milyon esnaf faydalandı

Ticaret Bakanlığı, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yürütülen Hazine destekli finansman programı kapsamında esnaf ve sanatkârlara sağlanan kredilerin 2003–31 Mayıs 2026 döneminde toplam 803 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 23 yılda 4 milyon 681 bin 831 esnaf bu finansman desteğinden yararlanırken, sistemin işletme sermayesini güçlendirmeye ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini artırmaya katkı sağladığı belirtildi.
Son yıllara ilişkin verilere göre 2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar TL, 2024'te 232 bin 192 kredi ile 114,8 milyar TL ve 2025'te 257 bin 709 krediyle 175,8 milyar TL finansman sağlandı. 2026 yılının ilk beş ayında ise 83 bin 420 kredi kullandırımı karşılığında 63,1 milyar TL destek verildi.
Ticaret Bakanlığı, desteklerin sürdürüleceğini belirterek daha rekabetçi ve kapsayıcı bir ticaret ekosistemi oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.