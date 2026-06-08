Esnafa hazine destekli kredi desteği 803 milyar TL’yi aştı: 23 yılda 4,6 milyon esnaf faydalandı

Son yıllara ilişkin verilere göre 2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar TL, 2024'te 232 bin 192 kredi ile 114,8 milyar TL ve 2025'te 257 bin 709 krediyle 175,8 milyar TL finansman sağlandı. 2026 yılının ilk beş ayında ise 83 bin 420 kredi kullandırımı karşılığında 63,1 milyar TL destek verildi.