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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 8.10.2022 23:15 Son Güncelleme: 8.10.2022 23:17

Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu

İHA
Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati ’Cumhurbaşkanımız açıklayacak’ diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da çeşitli temaslarda bulundu. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, “Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı.

Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a gelen Bakan Nebati, Valiliği ziyaret ederek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüştü.

Kentteki sanayi ve ticaret yatırımları ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında bilgi alan Nebati, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.

Gülistan Caddesi'nde esnafı da ziyaret eden Nebati, sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ESNAFIMIZI RAHATLATACAK PAKET YOLDA"

Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, "Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.


Bakan Nebati'ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti.

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Esnafı rahatlatacak paket yolda! Bakan Nebati 'Cumhurbaşkanımız açıklayacak' diyerek duyurdu
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