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Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:51 Son Güncelleme: 27.08.2026 13:54

Esnafın finansmana erişimi güçleniyor! Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz" dedi.

DHA
Esnafın finansmana erişimi güçleniyor! Bakan Şimşek açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnaflara verilen kredilere yönelik yapılan yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #KREDİ

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Esnafın finansmana erişimi güçleniyor! Bakan Şimşek açıkladı
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