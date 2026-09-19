Eti Bakır’dan 2.2 milyar dolar yatırım atağı

Türkiye'nin bakır ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayan Eti Bakır, üç yeni üretim sahası için 2.2 milyar dolarlık yatırım hamlesine hazırlanıyor. Elazığ'da 800 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan şirket, Çanakkale ve Sinop'taki tesislerini de devreye alacak. Samsun'daki tesisin yıllık katot bakır üretim kapasitesi ise 70 bin tondan 90 bin tona çıkarıldı. Cengiz Holding, Elazığ, Çanakkale ve Sinop'taki üç yeni üretim sahası için toplam 2.2 milyar dolarlık yatırım öngörüyor. Elazığ'da üretim başlarken Çanakkale'deki tesisin bu yıl, Sinop'taki tesisin ise 2027 sonunda devreye alınması hedefleniyor. Grup bünyesinde gerçekleştirilen Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik'teki satın almaları ile buna ek olarak Elazığ, Çanakkale ve Sinop'taki yeni üretim sahaları ile Samsun'daki kapasite artış yatırımlarını anlatan Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, toplamda 2.2 milyar dolarlık yatırım tutarı olduğunu ifade etti. Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eti Bakır'ın bu ay geçici faaliyet belgesini alarak üretime başladığını ifade eden Akbaş, "Bu üretim sahamız için yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Sahamızda 700 kişilik istihdamımız var" dedi.



ÇANAKKALE YIL SONUNDA

ÇANAKKALE'DE yine grup bünyesinde bulunan Truva Bakır'a ait Halilağa Bakır Madeni'nin de bu yılın sonunda faaliyete geçeceğini kaydeden Akbaş, şunları söyledi: "Faaliyete başladığında Halilağa Bakır Madeni için toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız. Bu tesisimizde yılda 6 milyon ton tüvenan cevher çıkarılacak. Burada da öncelikli olarak bölgeden karşılanmak üzere işletme süresince 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. Öte yandan gelecek yılın sonunda üretime başlayacak Sinop Boyabat'taki üretim sahamız için de yine yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör