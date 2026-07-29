Etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük olan geçerli

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet süreçlerinde haklarını korumak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve piyasada şeffaf bir ticaret ortamı sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim ve düzenlemelere ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, tüketicilerin bilinçlenmesinin adil ticaretin en büyük teminatı olduğu vurgulandı.

BAHŞİŞ İRADEYE BAĞLI

Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır" ifadesi kullanıldı. Son dönemde yaygınlaşan dijital uygulamalara da değinen Bakanlık, menülerin "yalnızca" QR kod (karekod) ile sunulamayacağını belirtti. İşletmeler, dijital erişim imkâ nının yanı sıra tüketicilerin rahatça görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyuşmazlık yaşanması durumunda, tüketici lehine olan daha düşük fiyat uygulanacak. Bu kural sayesinde tüketicilerin etiket yanıltmacalarına karşı korunması hedefleniyor.

DARA DÜŞÜLECEK

Açıkta satılan ürünlerin alışverişinde ambalaj veya kap ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici, yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapacak. Bakanlık açıklamasında, "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık olarak piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz" denildi.