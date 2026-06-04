Etimesgut Havalimanı 15 Haziran’da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO Zirvesi'nde kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın açılışının 15 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını açıkladı. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistini komple kaldırdık. Modern terminaliyle oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. Havalimanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 7 kilometre, Ay Yıldız Projesi'ne de 2 kilometre mesafede bulunuyor" dedi. İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok" diye konuştu.

HİCAZ DEMİR YOLU

Tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Ulaştırma bakanı Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır" değerlendirmesini yaptı.