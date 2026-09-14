Euro 4 haftanın en düşük seviyesinde

Euro, ABD'de beklenenden yüksek gelen çekirdek enflasyon verilerinin ardından değer kaybetti. Dolar, FED'in gelecek hafta faizleri artıracağına yönelik beklentiler eşliğinde değer kazandı. Dolardaki hareketlenme diğer para birimleri üzerinde baskıya neden oldu.

ENFLASYON RİSKİ SÜRÜYOR

Gelişmelerin ardından Euro bir haftadan fazla süredir en zayıf seviyesine yakın, 1,16 dolar civarında tutundu.

Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü faizleri 25 baz puan artırdı. Bankaya göre, enflasyon bir süre daha yüzde 2 hedefinin üzerinde seyredecek.

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararı "çok mantıklı" olarak nitelendirdi ve şu anda 2027 sonu için öngörülen hedefe dönüşün daha da gecikebileceği konusunda uyardı.

YENİ FAİZ ARTIŞI YOLDA

Enflasyon görünümünü0ötüleşmesi daha fazla sıkılaştırma olasılığı giderek artıyor ve ekim ayında bir faiz artışı ihtimali daha kuvvetleniyor. Para piyasaları, gelecek yıl Mart ayına kadar üç ek ECB faiz artışı ve ardından Haziran ayına kadar dördüncü bir artış fiyatlıyor.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör