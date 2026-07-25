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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Euro banknotları tamamen değişiyor

Euro banknotları tamamen değişiyor
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ECB, 2002'den bu yana ilk kez euro banknotlarını tamamen yenilemeye hazırlanıyor. Yeni tasarımlar ECB'nin resmi internet sitesinde 21 Eylül'e kadar halkın görüşüne sunulacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günü yeni banknot tasarımlarının kısa listesini açıkladı. 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım, kamuoyunun oylamasına sunuldu. AB ülkesi vatandaşları, geri bildirimlerini iletmek için 21 Eylül'e kadar süreye sahip olacak. ECB Başkanı Christine Lagarde konuya yönelik açıklamasında "Güzelliği ve anlamı birleştiren tasarımlar sayesinde, ortak kimliğimizi güçlendirecekler" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AVRUPA #EURO

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Euro banknotları tamamen değişiyor
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