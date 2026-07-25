Euro banknotları tamamen değişiyor

ECB, 2002'den bu yana ilk kez euro
banknotlarını tamamen yenilemeye hazırlanıyor. Yeni tasarımlar ECB'nin resmi internet sitesinde 21 Eylül'e kadar halkın görüşüne sunulacak. Avrupa
Merkez Bankası (ECB) perşembe günü yeni banknot tasarımlarının kısa listesini açıkladı. 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temaları etrafında şekillenen ve kısa listeye kalan 10 tasarım, kamuoyunun oylamasına sunuldu. AB ülkesi vatandaşları, geri bildirimlerini iletmek için 21 Eylül'e kadar süreye sahip olacak. ECB Başkanı Christine Lagarde konuya yönelik açıklamasında "Güzelliği ve anlamı birleştiren tasarımlar sayesinde, ortak kimliğimizi güçlendirecekler" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör