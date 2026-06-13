Ev, araba alacaklara sahte ilan uyarısı! Bakanlık META’ya 5 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan sahte taşınmaz ve taşıt ilanlarına karşı denetimlerini sürdürürken, vatandaşları da dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı paylaşımlara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "EİDS üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu hale geldi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilmiş olup bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamaları zorunlu şekilde yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DA DENETİM KAPSAMINDA
Bakanlık, düzenlemenin yalnızca ilan siteleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden yayımlanan ilanların da takip edildiğini bildirdi.
Açıklamada, "Söz konusu düzenleme Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamakta olup bu platformlarda yer alan tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır." denildi.
META'YA 5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
Bakanlık açıklamasında, EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan ilanlar nedeniyle yaptırım uygulandığı belirtilerek, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yer alan usulsüz taşınmaz ve taşıt ilanları sebebiyle söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası verildiği kaydedildi.
EMLAKÇI VE GALERİLERE UYARI
Açıklamada ayrıca emlak ve galeri işletmelerine de uyarıda bulunuldu. İşletmelerin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiği vurgulandı.
Bunun dışında ilan niteliğinde paylaşım yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.
VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI
Bakanlık, düzenlemelerin sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçladığını belirtti.
Açıklamanın devamında, "Taşınmaz ve taşıt ilanlarında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, bunların yetkili kişiler dışındakilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.