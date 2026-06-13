Ev, araba alacaklara sahte ilan uyarısı! Bakanlık META’ya 5 milyon TL ceza kesti

META'YA 5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakanlık açıklamasında, EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan ilanlar nedeniyle yaptırım uygulandığı belirtilerek, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta yer alan usulsüz taşınmaz ve taşıt ilanları sebebiyle söz konusu platformları işleten Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'ye 5 milyon lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

EMLAKÇI VE GALERİLERE UYARI

Açıklamada ayrıca emlak ve galeri işletmelerine de uyarıda bulunuldu. İşletmelerin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiği vurgulandı.

Bunun dışında ilan niteliğinde paylaşım yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakanlık, düzenlemelerin sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamanın devamında, "Taşınmaz ve taşıt ilanlarında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda Bakanlığımızca, internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da gerçekte var olmayan taşınmaz/taşıtın pazarlanması, bunların yetkili kişiler dışındakilerce pazarlanması, kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşmaması ve mağduriyetler yaşamaması adına sosyal medya ve sosyal iletişim uygulamalarında yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör