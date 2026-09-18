Ev, araba alan vatandaş mağdur edilmeyecek

Piyasadaki dalgalanmaya karşı harekete geçen ekonomi yönetimi, faizsiz şekilde konut, araba alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için düğmeye bastı. Pusula Holding bünyesinde yer alan Katılımevim ve Birevim ile ilgili olarak kamu sermayeli Emlak Katılım Bankası'nın tasarruf finansman şirketi devreye giriyor. Emlak Katılım'ın iştirakinin Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başlaması, müşteri sayısı 1.5 milyonu bulan tasarruf finansman sektöründe olası paniğin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Dün Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

2025'TE KURULDU

Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geçen yıl temmuz ayında faaliyete başladı. Tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, ilk yılında konut, araç ve iş yeri edinmek isteyen on binlerce ailenin finansman sürecine destek oldu. Şirketin faaliyetleri, vatandaşların düzenli birikimlerini belirli planlar çerçevesinde değerlendirerek ihtiyaç duydukları varlığa ulaşmalarını sağlayan tasarruf finansman modelinin yaygınlaşmasına da katkı sundu. Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimini tasarruf finansman modeliyle birleştiren şirket, sektörde alternatif finansman kanallarının çeşitlenmesine yönelik önemli adımlar attı.

151.1 MİLYARLIK SÖZLEŞME

Satın alma görüşmelerinin başladığı Katılımevim'in, toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde. Aktif müşteri sayısı da 100 binden fazla. Geçen yılın aynı döneminde şirketin sözleşme hacmi 61.8 milyar TL'ydi. Şirketin net kârı bu yıl yaklaşık 8 kat arttı. 2016'da faaliyetlerine başlayan Birevim de 10 yılda 300 binden fazla aileyi ise tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdı.



YARIM TRİLYONU AŞTI

YÜKSEK faizler nedeniyle tasarruf finansman sektörü uzun zamandır güçlü şekilde büyüyor. Ev, araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi bu şirketlere başvuruyor. Sektörün ilk altı aylık işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarak 832 milyar liraya yükseldi. Aktif büyüklük ise yüzde 188 artışla 501 milyar liraya ulaştı. Müşteri sayısı 1 milyon 549 bine çıktı. Sektörde 9 şirketin 891 şubesi bulunuyor



BDDK BİRÇOK DÜZENLEME YAPTI

TASARRUFA dayalı faizsiz finans sistemi 1991'den beri uygulanıyor. Ancak, sistemin yasal altyapısı 2021'de çıktı. TBMM'de çıkan yasayla, tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve denetimi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki verildi. 21 tasarruf finansman şirketi tasfiye oldu. Geçtiğimiz ay da BDDK tasarruf fon havuzları ile şirket hesaplarında biriken tutarların değerlendirilebileceği alanları sınırlandırdı. Bu şirketlerin riskli varlıklara yatırım yapmasının önüne geçti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör