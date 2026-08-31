Ev sahipliğinde iki aşamalı formül

Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe konuta erişimi kolaylaştıracak alternatif çözümler öne çıkıyor. arsaVev, geliştirdiği 'İki Aşamalı Konut Modeli' ile arsa ve konut maliyetini aynı anda üstlenmek yerine ev sahibi olma sürecini iki aşamaya ayırıyor. Modelde yatırımcı önce imarlı ve altyapısı hazırlanmış arsasını satın alıyor, ikinci aşamada ise belirlenen yüklenici ve proje organizasyonu ile konut inşa sürecine geçiliyor. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, modelin çıkış noktasının konuta erişimde yaşanan zorluk olduğunu belirterek, "Biz arsayı konutun alternatifi değil, konuta giden yolun ilk basamağı olarak görüyoruz. Arsa ve konut maliyetini aynı anda üstlenmek yerine süreci iki aşamaya ayırıyor, ev sahibi olmayı daha planlanabilir hale getiriyoruz" dedi.

ARSA İLK BASAMAK

Model kapsamında yatırımcının ilk aşamada imarlı, altyapısı hazırlanmış ve planlı bir proje içerisindeki arsayı satın aldığını belirten Öztürk, ikinci aşamada ise konutun yapım sürecinin devreye girdiğini söyledi. Öztürk, "Yatırımcı ilk adımda arsasını edinirken, inşaat maliyetini daha sonraki aşamada ve zamana yayılmış biçimde karşılayabiliyor. Böylece süreç hem daha öngörülebilir hem de daha yönetilebilir hale geliyor" ifadelerini kullandı. arsaVev'in yalnızca arsa satışına odaklanmadığını vurgulayan Öztürk, "İnsanları yalnızca arsa sahibi yapmakla kalmayıp arsadan eve uzanan yolculuğu bütünlüklü biçimde yönetiyoruz. İki aşamalı konut modelinden kat karşılığı çözümlere, gelir ve kullanım imkanını profesyonel işletmeyle buluşturan yeni nesil gayrimenkul ürünlerine kadar farklı ihtiyaçlara yanıt veren bir yapı olarak ilerliyoruz" diye konuştu.

GAYRİMENKULDE 1/16 DÖNEMİ

Bülent Öztürk, yeni nesil gayrimenkul yatırım modeli olarak geliştirdikleri arsaVevFlexi ile yüksek değerli konut projelerine daha düşük yatırım tutarlarıyla katılım imkanı sunduklarını belirtti. Öztürk, "Modelde yatırımcı bir dairenin tamamını satın almak yerine belirlenen bağımsız bölümde asgari 1/16 oranında gelir ve kullanım payı ediniyor. Yatırımın hangi projeye ve hangi daireye bağlı olduğu, pay oranı ve yatırımcının hakları sözleşmede açıkça tanımlanıyor" dedi. Öztürk, Flexi'nin klasik tapu ortaklığından farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu bir tapu payı değil; gelir, kullanım ve dönem sonundaki satış hakkını tanımlayan şeffaf ve sözleşmeye dayalı bir yatırım modeli" dedi.

KİRADAN PAY ALINIYOR

Flexi modelinin 10 yıllık yatırım süresine dayandığını anlatan Öztürk, "Yatırımcı bu süreçte net kira gelirinden pay alabilirken, belirlenen dönemlerde yatırım yaptığı konutu kullanma imkanına da sahip oluyor. Süre sonunda ise bağımsız değerlemeler yapılıyor ve satış süreci profesyonel şekilde yürütülüyor" dedi. Öztürk, modelin yalnızca kira gelirine dayalı olmadığını belirterek, "Tek bir model içinde düzenli gelir, değer artışı potansiyeli ve yaşam deneyimini bir araya getiriyoruz" dedi. Yatırımcının kira gelirinin yanı sıra dönem sonunda gayrimenkulün satış değerinden de payına düşen oranda yararlanabildiğini ifade eden Öztürk, profesyonel işletme yapısının da yatırımcı açısından önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.



MODELİ İKİ PROJEYE TAŞIDI

Bülent Öztürk, Flexi modelinin ilk uygulamaları arasında Yalova Çiftlikköy'de Mövenpick otelinin de bulunduğu proje ile Aydın Kuşadası'ndaki denize sıfır projenin yer aldığını belirtti. Öztürk, her iki projede de lokasyon avantajının kira geliri, profesyonel işletme ve kullanım imkanlarıyla bir araya getirildiğini belirterek, modelin önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalardaki nitelikli projelere taşınacağını söyledi.

'ERİŞİLEBİLİR YATIRIM HEDEFLİYORUZ'

Gayrimenkulün güçlü bir yatırım aracı olduğunu ancak özellikle nitelikli konut projelerinde yüksek yatırım maliyetlerinin geniş bir yatırımcı kitlesi için erişim engeli oluşturduğunu ifade eden Öztürk, Flexi ile bu bariyeri aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Öztürk, "Yatırımcı bir dairenin bütün bedelini karşılamak yerine daha ulaşılabilir bir yatırım tutarıyla nitelikli bir konut projesine katılabiliyor. Üstelik payının hangi bağımsız bölüme bağlı olduğunu ve kendisine hangi hakları sağladığını en başından biliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör