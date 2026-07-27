Ev tadilatında rıza aranacak

Binalardaki tadilat işlemlerinde milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek yeni düzenleme geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın taslağına göre, evlerdeki basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, çardak, kameriye gibi yapı ruhsatı gerekmeyen uygulamarda artık görsel bütünlük, tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek.

ÇATI KATLARINA KOLAYLIK

Evlerdeki basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, çardak, kameriye ve benzerlerinin yapımında yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Buna göre, yapı ruhsatı gerekmeyen bu faaliyetlerde artık, her bir bağımsız bölümde benzer uygulama yapılması, görsel ve yapısal olarak bütünlük, tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartı istenecek. Çatı katlarındaki teraslara ise kolaylık sağlanacak. Buna göre, çatı alanının yüzde 40'ını aşmamak koşuluyla, kenarları sabit veya açılır cam panel uygulamaları ruhsata tabi olmayacak. Taslağa göre, mevcut yapıların büyük çaplı tamir ve tadil işlemleri; yangın, deprem ve enerji verimliliğine ilişkin mevzuata aykırı olmaması şartı ile imar planı ve yapının ruhsat aldığı tarihteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebilecek. Ancak, buna ilave tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat gerekecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör