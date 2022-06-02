Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022: 2 Haziran Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayının ilk günleriyle berabe evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki konular arasında yerini aldı. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "2 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelere ilişkin sorgulamalarını yapabiliyor. İşte Hazıran evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...
2 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022 LİSTESİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Bu nedenle şuan için herhangi bir şehirde ücretler hesaplara yatmadı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.