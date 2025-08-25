Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:23

Evergrande borsadan çıkarıldı

Bir dönemler Çin'in en büyük emlak şirketi olarak bilinen ve son yıllarda sık sık iflas haberleri ile gündeme gelen Evergrande borsadan çıkarıldı. Şirketin 300 milyar doları aşan borcu olduğu ifade ediliyor.

Çin en büyük emlak şirketlerinden biri olarak gösterilen mali sıkıntılarına bir türlü çözüm bulamayan Evergrande 0 milyar doları aşan borç yükü nedeni ile Hong Kong borsasından çıkartıldı.

Dünyanın en borçlu şirketi olarak bilinen şirketin borçları dünya gündeminde. Ocak 2024'te Hong Kong'ta mahkeme, şirketin borçları için uygulanabilir bir yeniden yapılandırma planı sunamadığını belirterek tasfiye kararı vermişti. Bu kararın ardından şirketin borsadaki hisseleri işleme kapatıldı.

Hong Kong kurallarına göre 18 aydan uzun süredir işlem görmeyen hisseler, borsadan çıkartılıyor.

