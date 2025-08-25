Evergrande borsadan çıkarıldı

Çin en büyük emlak şirketlerinden biri olarak gösterilen mali sıkıntılarına bir türlü çözüm bulamayan Evergrande 0 milyar doları aşan borç yükü nedeni ile Hong Kong borsasından çıkartıldı.

Dünyanın en borçlu şirketi olarak bilinen şirketin borçları dünya gündeminde. Ocak 2024'te Hong Kong'ta mahkeme, şirketin borçları için uygulanabilir bir yeniden yapılandırma planı sunamadığını belirterek tasfiye kararı vermişti. Bu kararın ardından şirketin borsadaki hisseleri işleme kapatıldı.

Hong Kong kurallarına göre 18 aydan uzun süredir işlem görmeyen hisseler, borsadan çıkartılıyor.