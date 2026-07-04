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Giriş Tarihi: 4.07.2026 16:13

Evlenecek gençlere destek büyüyor! 160 binden fazla gence faizsiz evlilik kredisi ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapıldığını açıkladı.

AA Ekonomi
Evlenecek gençlere destek büyüyor! 160 binden fazla gence faizsiz evlilik kredisi ödendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirterek, devletin genç çiftlere yönelik desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

230 BİNDEN FAZLA GENÇ KREDİ ALMAYA HAK KAZANDI

Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 222 binden fazla gence eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini belirterek, 230 binden fazla kişinin faizsiz evlilik kredisi almaya hak kazandığını, bunlardan 160 binden fazlasının ödemelerinin tamamlandığını bildirdi.

18-25 YAŞA 250 BİN TL, 26-29 YAŞA 200 BİN TL DESTEK

Bakan Göktaş, proje kapsamında yaş gruplarına göre farklı tutarlarda faizsiz kredi desteği sağlandığını belirtti.

Buna göre, 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi veriliyor.

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BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulunan Göktaş, uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini belirterek, "Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin her zaman yanındayız." mesajını paylaştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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