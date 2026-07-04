Evlenecek gençlere destek büyüyor! 160 binden fazla gence faizsiz evlilik kredisi ödendi

18-25 YAŞA 250 BİN TL, 26-29 YAŞA 200 BİN TL DESTEK

Bakan Göktaş, proje kapsamında yaş gruplarına göre farklı tutarlarda faizsiz kredi desteği sağlandığını belirtti.

Buna göre, 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin TL faizsiz kredi veriliyor.