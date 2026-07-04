Evlenecek gençlere destek büyüyor! 160 binden fazla gence faizsiz evlilik kredisi ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirterek, devletin genç çiftlere yönelik desteklerinin sürdüğünü ifade etti.
230 BİNDEN FAZLA GENÇ KREDİ ALMAYA HAK KAZANDI
Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 222 binden fazla gence eğitim ve danışmanlık desteği verildiğini belirterek, 230 binden fazla kişinin faizsiz evlilik kredisi almaya hak kazandığını, bunlardan 160 binden fazlasının ödemelerinin tamamlandığını bildirdi.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulunan Göktaş, uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini belirterek, "Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin her zaman yanındayız." mesajını paylaştı.